Масленичные песни и духовные стихи
Рузовская улица, 21
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Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, на котором можно будет попеть, поголосить, поймать ритуальный тембр и обрядовое звучание, а ещё поговорить о регламентации веселья и о жанрах, исполняемых в пост.
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