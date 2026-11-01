«Почему это искусство?» — один из самых частых вопросов, которые возникают у зрителей на выставках современного искусства. Чтобы найти ответ, стоит обратиться к творчеству Марселя Дюшана — художника, который в начале XX века радикально изменил представление о том, что может считаться произведением искусства. Он поместил велосипедное колесо на табурет и пририсовал усы репродукции «Моны Лизы», показав, что художественная ценность может заключаться не столько в мастерстве исполнения, сколько в самой идее. Своими провокационными работами Дюшан поставил под сомнение привычные границы между искусством и повседневностью, оригиналом и копией, авторством и зрительским восприятием. Эти вопросы не теряют актуальности и сегодня, когда развитие искусственного интеллекта и арт-рынка заставляет по-новому осмыслять природу художественного творчества. На лекции ты познакомишься с ключевыми идеями и произведениями Марселя Дюшана и проследишь его влияние на последующие поколения художников — от Энди Уорхола до Маурицио Каттелана, автора знаменитого банана, прикреплённого к стене скотчем. Обсудишь, кто и что определяет художественную ценность произведения, возможны ли объективные критерии оценки искусства и как первые реди-мейды изменили художественную культуру XX и XXI веков. Лектор: Анна Тыренко — преподаватель современного искусства, исследователь перформанса, сотрудник Государственного Эрмитажа.