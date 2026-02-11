На лекции-коктейле ты узнаешь, какие товары и услуги были востребованы более 100 лет назад и как их рекламировали, чтобы представить, каким был бизнес до революции. Как родилось первое в России рекламное агентство? Какие мемы породили дореволюционные рекламщики? И что придумывали бизнесы в России 19 века, чтобы привлечь клиентов? Тебя ждут самые интересные экземпляры отечественной рекламы и маркетинговые ходы — от курьёзных до вдохновляющих! Предприниматели в Российской империи проявляли чудеса креативности для донесения преимуществ своего продукта до аудитории. Рекламные объявления поджидали жителей дореволюционной России за каждым углом. Как работали бренды, нативная реклама и кликбейт на дореволюционном рынке? Какая дореволюционная компания придумала Деда Мороза в фольге? И что заменяло нашим прабабушкам «Золотое Яблоко»? О том, как продвигали себя бренды «Брокаръ», Товарищество братьев Нобель и «Нестле», ты поговоришь за бокалом вина. Лектор: Игорь Греков — политолог, автор лекций и экскурсий об эпохе революций. В стоимость входит бокал вина и закуска.