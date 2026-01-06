Здесь можно будет найти графику, керамику, открытки, альбомы художников и новый мерч галереи «Сети». Некоторые блокноты, сумки, ручки и футболки из коллекции «Сетей» представлены впервые. На маркете будут представлены работы художников от 1000р., а также редкие и по-настоящему штучные вещи, например, графика Анатолия Заславского и Михаила Бабенкова. Это возможность выбрать ценный новогодний подарок для близких или найти работу для создания собственной коллекции. В маркете участвуют художники: Анатолий Заславский, Арон Зинштейн, Татьяна Орлова, группа «Воздух», Татьяна Свирина, Григорий Кацнельсон, Михаил Бабенков, Полина Заславская, Ира Васильева, Лиза-Мария Заславская, Анна Иконникова и другие. Время работы уточняй по телефону.