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Марк Шагал: полёт над обыденностью или инфантильный побег от реальности?

Большая Пушкарская улица, 10В, 4 этаж, помещение 8

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 0+

Про событие

А ты когда-нибудь летал над городом? Во снах? А наяву? Марк Шагал сделал полёты над городом частью своего искусства. В его картинах люди парят в небе, влюбленные держатся за руки над крышами домов, а привычные вещи обретают волшебную силу. Это будет камерная дискуссия, где ты попробуешь «заземлить» или, наоборот, подбросить ввысь творчество одного из самых дорогих и узнаваемых художников мира. На встрече погрузишься в сновиденческие миры Марка Шагала и поговоришь о: — том, что делает обычный день особенным — том как не потерять способность к восприятию чуда с возрастом — любви, которая заставляет кажого хотя бы раз приподниматься над землей — творчестве как способе справляться с жизненными трудностями Здесь не читают лекции, и здесь нет единственного верного мнения. Все участники совместно пытаются найти ответы на вопросы, которые всех волнуют, а ведущие помогут высказаться каждому, чтобы ни одно мнение не осталось без внимания.

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