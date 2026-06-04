А ты когда-нибудь летал над городом? Во снах? А наяву? Марк Шагал сделал полёты над городом частью своего искусства. В его картинах люди парят в небе, влюбленные держатся за руки над крышами домов, а привычные вещи обретают волшебную силу. Это будет камерная дискуссия, где ты попробуешь «заземлить» или, наоборот, подбросить ввысь творчество одного из самых дорогих и узнаваемых художников мира. На встрече погрузишься в сновиденческие миры Марка Шагала и поговоришь о: — том, что делает обычный день особенным — том как не потерять способность к восприятию чуда с возрастом — любви, которая заставляет кажого хотя бы раз приподниматься над землей — творчестве как способе справляться с жизненными трудностями Здесь не читают лекции, и здесь нет единственного верного мнения. Все участники совместно пытаются найти ответы на вопросы, которые всех волнуют, а ведущие помогут высказаться каждому, чтобы ни одно мнение не осталось без внимания.