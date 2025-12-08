Траектория развития перформанса как жанра во многом определена фигурой Марины Абрамович — одной из ключевых художниц XX века, исследующей границы искусства и жизни. Именно она возвращает героику художника, используя своё тело в качестве инструмента и объекта. На лекции ты проследишь, какие существуют способы говорить о травме, конфликте и отношениях между людьми через радикальные практики вовлечения зрителей в пространство произведения искусства. Отдельным фокусом внимания станет положение искусства перформанса в современной постмодернистской модели эстетики — от ритуального аффекта до продукта массового потребления. Лектор: Анна Тыренко — преподаватель современного искусства, исследователь перформанса, сотрудник Государственного Эрмитажа.