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Марина Абрамович: между ритуалом и шоу

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Траектория развития перформанса как жанра во многом определена фигурой Марины Абрамович — одной из ключевых художниц XX века, исследующей границы искусства и жизни. Именно она возвращает героику художника, используя своё тело в качестве инструмента и объекта. На лекции ты проследишь, какие существуют способы говорить о травме, конфликте и отношениях между людьми через радикальные практики вовлечения зрителей в пространство произведения искусства. Отдельным фокусом внимания станет положение искусства перформанса в современной постмодернистской модели эстетики — от ритуального аффекта до продукта массового потребления. Лектор: Анна Тыренко — преподаватель современного искусства, исследователь перформанса, сотрудник Государственного Эрмитажа.

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