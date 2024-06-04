Мамон. Ценность, взятая в залог
Московский проспект 107 к.5
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1300₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Моноспектакль "Мамон. Ценность, взятая в залог" - трагикомедия по мотивам повести Н.В. Гоголя "Портрет". Хрупкий и иллюзорный мир молодого начинающего художника рушится при столкновении с действительностью. Но скучная, однообразная, пепельная жизнь его приобретает краски, благодаря одному необыкновенному происшествию. Режиссёр спектакля обращается к противоречивой теме обмана. Способны ли мы распознать его снаружи и внутри? Режиссёр и исполнитель: Александр Худяков
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи
Не понравилось. Слишком клиповая постановка, множество видео вставок, теряешь нить. Постоянно меняется свет, иногда светит прямо в лицо. Хотя сама тема спектакля интересна, потом хочется прочитать оригинал.