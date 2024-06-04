Моноспектакль "Мамон. Ценность, взятая в залог" - трагикомедия по мотивам повести Н.В. Гоголя "Портрет". Хрупкий и иллюзорный мир молодого начинающего художника рушится при столкновении с действительностью. Но скучная, однообразная, пепельная жизнь его приобретает краски, благодаря одному необыкновенному происшествию. Режиссёр спектакля обращается к противоречивой теме обмана. Способны ли мы распознать его снаружи и внутри? Режиссёр и исполнитель: Александр Худяков