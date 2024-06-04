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Мамон. Ценность, взятая в залог

Театральная площадка «Скороход»
Московский проспект 107 к.5

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1300₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Моноспектакль "Мамон. Ценность, взятая в залог" - трагикомедия по мотивам повести Н.В. Гоголя "Портрет". Хрупкий и иллюзорный мир молодого начинающего художника рушится при столкновении с действительностью. Но скучная, однообразная, пепельная жизнь его приобретает краски, благодаря одному необыкновенному происшествию. Режиссёр спектакля обращается к противоречивой теме обмана. Способны ли мы распознать его снаружи и внутри? Режиссёр и исполнитель: Александр Худяков

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Комментарии

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Глеб
3 марта 2024, 04:01

Не понравилось. Слишком клиповая постановка, множество видео вставок, теряешь нить. Постоянно меняется свет, иногда светит прямо в лицо. Хотя сама тема спектакля интересна, потом хочется прочитать оригинал.

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