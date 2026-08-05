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Про событие
Аня Мелехина (ex Vouge Russia, ex Cобака.ру), прямиком из Милана, покажет мюзикл по песням ABBA. Софи собирается замуж и мечтает, чтобы церемония прошла по всем правилам. Она хочет пригласить на свадьбу отца, чтобы он провёл её к алтарю, но не знает, кто он, так как мать никогда не рассказывала о нём. Софи находит дневник матери, в котором та описывает отношения с тремя мужчинами. Софи решает отправить приглашения всем троим. Вход свободный, по брони. Всем гостям — напиток)
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