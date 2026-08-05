ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мамма MIA!

John Doe, улица Пестеля, 6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Аня Мелехина (ex Vouge Russia, ex Cобака.ру), прямиком из Милана, покажет мюзикл по песням ABBA. Софи собирается замуж и мечтает, чтобы церемония прошла по всем правилам. Она хочет пригласить на свадьбу отца, чтобы он провёл её к алтарю, но не знает, кто он, так как мать никогда не рассказывала о нём. Софи находит дневник матери, в котором та описывает отношения с тремя мужчинами. Софи решает отправить приглашения всем троим. Вход свободный, по брони. Всем гостям — напиток)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»
Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»

2800₽

Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»
Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»

2800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста