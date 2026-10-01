Как известно, второй раз история повторяется в виде фарса. А в третий? Десятый? Как жить в мире, где трагическое и гротескное сливаются в неразрывный клубок? История Макбета — это история о жажде власти и страхе. История, которая повторяется из года в год и из века в век. Это история про вечное и про современное. Режиссёр спектакля Соня Дымшиц задалась вопросом: что поменялось со времени написания пьесы? А что осталось неизменным? Герои спектакля говорят языком Анны Радловой, которая переводила пьесу в 1930-е годы. Это язык страха, параной и предательства, ржавчины и холода. Это мир, где зло сочится из потолка, стены оживают, а сами герои остаются тенями на каменной стене замка. Здесь Макбету не нужны ведьмы. Ему едва ли нужен повод, чтобы начать свой безжалостный путь к короне. Остаётся один вопрос: какой ценой? Чего стоит корона, если вместо королевства — выжженная земля? И есть ли в этом проклятом королевстве надежда на другой, новый мир? Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта В зале свободная рассадка