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Магия «Ромашки»: экскурсия с посещением парадной доходного дома Елисеевых

площадь Ломоносова

Начало:

Завершение:

2100₽
Возраст 12+

Про событие

На прогулке рассмотришь архитектуру доходного дома Елисеевых, заглянешь в парадную, узнаешь историю воссоздания её облика. На рубеже XIX-XX веков доходный дом — самый распространённый тип городского здания. Среди множества подобных построек в Петербурге особо выделяются дома братьев Елисеевых — состоятельных купцов и поставщиков императорского двора. Архитектор Гавриил Барановский использовал оригинальные архитектурные приёмы при оформлении фасадов, а ещё уделил особое внимание парадным лестницам. Благодаря сочетанию особых отделочных материалов ему удалось создать в парадной теплую атмосферу. В течение XX века «магия» интерьера исчезала вместе с утратами оригинальных витражей, лепнины и лифта. Однако жители дома решили остановить этот процесс и восстановили часть оригинального облика парадной. С результатами их работы ты познакомишься на экскурсии. Ты увидишь: — архитектурные детали доходных домов купцов Елисеевых; — оригинальные интерьеры парадных лестниц; —отреставрированное деревянное ограждение лифта парадной «Ромашка». А ещё ты узнаешь: — как Елисеевы прошли путь от крестьян до богатейших купцов Российской империи; — какие необычные планировочные решения предложил архитектор Барановский; —как современным жильцам одного из домов удалось сохранить и восстановить оригинальный интерьер парадной. Продолжительность: 1,5 часа. Ближайшие даты: 17 мая и 31 мая в 11:00

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