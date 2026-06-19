Выбор редакции
Мафия Коллаж-Пати
Гороховая улица, 47
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Игры
Мастер-классы
Про событие
А что если добавить к обычному мастер-классу интриги, веселья, нетипичных разговоров и интересных заданий? Будешь делать коллажи по таинственным заданиям и включать дедукцию. В уютном сообществе ВСмысле будешь клеить коллажи, знакомиться, общаться, вспоминать и обсуждать забавные события из жизни, делиться мечтами и немножко медитировать. С собой необходимо захватить хорошее настроение, остальное дадут. Все вопросы: https://t.me/tomastulova
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