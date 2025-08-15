Не волнуйся, тут будут спасатели — спасатели твоего летнего времени от очередного скучного вечера. Они бросят спасательный круг хорошего настроения, лучшей музыки и невероятной атмосферы. Добро пожаловать на «Крышу 18» — именно тут соберутся те, кто сделает твой вечер незабываемым. Dress-code: beach vibe «Спасатели Малибу» бикини красный Главное — не забывай хорошее настроение. Но если и забудешь его, то диджеи исправят эту проблему.