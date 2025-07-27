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  1. Санкт-Петербург
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Люди, творившие историю: «Tiffany & Co.»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Лекция-чаепитие в особняке XIX века. Поговорим про богатую историю ювелирного бренда Tiffany & Co. Событие пройдёт в парадном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Гости побывают в парадных и гостиных XIX века, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссера Всеволода Мейерхольда. Лекция будет дополнена чаепитием с закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Во время чаепития о вас позаботятся официанты, чтобы вы не отвлекались от рассказа лектора.

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