Лекция-чаепитие в особняке XIX века. Поговорим про богатую историю ювелирного бренда Tiffany & Co. Событие пройдёт в парадном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Гости побывают в парадных и гостиных XIX века, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссера Всеволода Мейерхольда. Лекция будет дополнена чаепитием с закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Во время чаепития о вас позаботятся официанты, чтобы вы не отвлекались от рассказа лектора.