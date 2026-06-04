«Я без него не могу…», «Она — весь мой смысл…», «Если уйдет — то я...» Так часто думают о любви. Вроде бы сладко — но внутри горчит. И кажется, что выхода нет: или раствориться в другом, или страдать от одиночества. Но возможно ли любить — и при этом не зависеть? О чём поговоришь Два клинических психолога экзистенциального направления приглашают тебя честно и бережно разобраться: — Что такое любовь, а что — любовная зависимость? Есть ли между ними граница? — Как экзистенциальная психология смотрит на феномен отношений? — Можно ли любить, оставаясь свободным человеком ? Кому будет интересно : — Ты влюблён — и хотите сохранить себя в этих отношениях. — Ты ищешь любовь — но боишься снова «попасть в ловушку». — Ты чувствуешь, что зависимость от партнёра на тебя давит — Ты психолог, работаешь с темой отношений Ведущие: Рогожин Степан — клинический экзистенциально ориетированный психолог. Трушков Илья — клинический экзистенциально-ориетированный психолог. Бесплатно, но тебя просят поддержать проект, заказав что-то из меню.