Эта лекция — уникальная возможность увидеть балет с новой, человеческой стороны, понять, что за блеском пуантов и роскошью костюмов скрывались живые люди со своими мечтами, желаниями и, конечно же, любовными переживаниями. Счастливая или трагичная, скоротечная или на всю жизнь, страстная или безмятежная — любовь была важной частью балетного мира. На лекции раскроют тайны личной жизни императорских терпсихор. Поговорят о том, как сердечные переживания вдохновляли артистов на создание незабываемых образов и шедевров. Обсудят тех, кому красавицы-балерины вверяли свои души. Лектор — Янина Начкебия, автор канала «Будуар Интроверта».