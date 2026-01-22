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Любовь к трем апельсинам

ЦЕХЪ театр
Чкаловский пр., 12/20 В

Начало:

Завершение:

от 1150₽ до 1400₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Больной принц и злая колдунья, две мертвые принцессы, дьявол с мехами и великанша-волшебница, театр – и жизнь, добро – и добро на театре, зло – и зло на театре… Зрителю предстоит во всем этом разобраться. Пусть маленькое станет огромным! Маленькие дела приводят к серьезным последствиям…

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Комментарии

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Ната
30 января 2025, 08:26

Потрясающий спектакль! Рекомендую! Весело, задорно, динамично :-.)

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