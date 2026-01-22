Больной принц и злая колдунья, две мертвые принцессы, дьявол с мехами и великанша-волшебница, театр – и жизнь, добро – и добро на театре, зло – и зло на театре… Зрителю предстоит во всем этом разобраться. Пусть маленькое станет огромным! Маленькие дела приводят к серьезным последствиям…