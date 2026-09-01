В любви нет места иллюзиям. В ней есть возможность принимать себя и других людей такими, какие они есть. Любовь не ухудшает качество жизни, а вдохновляет и оставляет пространство для личной свободы. Чтобы сохранить близость через годы, важно научиться смотреть на мир глазами партнёра и говорить о своих желаниях прямо, словами «через рот». Выставка может помочь: / Разобраться, почему не получается построить отношения или почему нет желания в них вступать. / Понять, как сохранить отношения. / А иногда — принять решение, что из них пора выходить. На этой выставке не дают готовых инструкций. Но помогают тебе найти свои собственные ответы на эти непростые вопросы. Время работы: ежедневно с 12:00 до 21:00, вход только по записи.