Вино может служить источником вдохновения. И лучше всего это подтверждают великие писатели, музыканты, художники и даже императоры. Они не только ценили «свои» вина, но и обязательно, так или иначе, рассказывали о них миру. На основе этих воспоминаний составили подборку из любимых вин великих людей, приходи оценить те вкусы и ароматы, которые вдохновляли, поддерживали, дарили новые идеи и эмоции тем, кто оставил свой след в истории. Это будет необычная дегустация, ведь за твоим столом будут незримо присутствовать гении разных эпох. Ты будешь оценивать их любимые вина, слушать рассказы о них, удивляться, сравнивать и, как знать, может быть, они вдохновят и тебя на новые свершения, открытия и подвиги. На дегустации будет представлен сет из секретных вин. Сопровождение - эногастрономическая тарелка (сыр, мясо, оливки, снеки, сезонные фрукты).