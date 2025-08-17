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Лукулловы пиры Екатерины Великой

Эрмитажная кухня, Садовая улица, 16

Начало:

Завершение:

6490₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Екатерина II осталась в истории великой императрицей, а её эпоху часто называют «золотым веком» России. Тебе приоткроют другую страницу великого века: возможность заглянуть в пиршественные залы екатерининских дворцов. Пиры времен Екатерины затмили пышность застолий императоров и патрициев Древнего Рима, на которых так старались походить русские вельможи. Эти пиры превзошли великолепие самого Лукулла, имя которого стало нарицательным для всех гурманов. Что ели и пили, как рассаживали и развлекали гостей, как проедались миллионные состояния — об этом и многом другом расскажет наш спикер — историк Михаил Мешалкин. В меню: Салат «Паризьен» с подкопчённой треской Щи с квашеным ананасом Разварная говядина с мозговой косточкой, томлённая в собственном соку с картофелем Штрудель яблочный с шариком мороженого Морс Чай/кофе

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