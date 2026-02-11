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Лос-Сантос: Америка тогда и сейчас

Музей бомжей
Гороховая улица, 31

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Вторая часть цикла лекций «Городской нарратив в видеоиграх: как игры с открытым миром рассказывают нам об Америке и американцах» Культура Калифорнии — это культура Америки, убежавшая на 10 лет вперёд. GTA: San Andreas возвращается как раз на 10 лет назад, в 1992 год — к чёрному бунту в L.A., крэк-эпидемии, войне афроамериканских банд и… золотому веку Америки. Как устроен мир чёрного гетто? Почему в игре не видно Голливудских холмов? Почему девяностые — самое классное время в истории США? В конце концов слушатели придут от Лос-Сантоса девяностых к Лос-Сантосу современному, показанному уже в GTA 5. И не просто так главными её героями являются афроамериканец, фанат чёрно-белого кино с кризисом среднего возраста и реднек. Все они перестали считать Лос-Сантос своим домом, ведь он, как и реальный Лос-Анджелес, устремился вперёд — к IT-сфере, соцсетям и миру победившей порнографии. Пересматривай «Не грози южному централу», вспоминай Джея и Молчаливого Боба, а после этого — на вторую лекцию цикла о геймерско-сатирическом взгляде на современные Соединённые Штаты.

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