Вечеринка на крутой летней локации с потрясающей и эксклюзивной музыкой от известных маэстро. Arram Mantana / Leech / Pelengator / Dinamica / Spanish / Krauze / Vtlty / Roma Ego / Raikhman / Ditaev / Antib / Flauns & Lina N Набережная, большой танцпол, терраса, белая ночь, вкусные напитки и еда, самая актуальная музыка. Вход бесплатный, действует фейсконтроль.