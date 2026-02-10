Тёплый летний вечер, центр Санкт-Петербурга, вокруг тебя единомышленники, с которыми можно и в жаркий танец пуститься и в задушевный разговор углубиться. Тебя ждёт мощный звук, от которого побегут мурашки. Музыкальные бриллианты, которые артисты собирали в разных уголках Земли, чтобы в этот вечер играть для тебя и переносить в иные измерения. Коктейли, игристое, улыбки и забористый летний хаус — всё для того, чтобы на одну ночь отвлечься от мирской суеты и побыть самим собой — настоящим. Основная вечеринка будет проходить в просторных стенах бара, но так же будет просторная летняя терраса, чтобы дышать свежим воздухом и отдыхать между танцами.