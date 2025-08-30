Приготовишь блюдо, которое легко представить в барселонском дворике под виноградной лозой. А заодно поговоришь о гастрономических привычках Испании и маленьких деталях, которые делают простые рецепты незабываемыми. От Наташи Стекловой узнаешь секреты приготовления самых популярных блюд и тебе покажут, что вкусная и красивая еда — это не всегда дорого и сложно. В меню: — Креветки аль ахильо — креветки в чесночном соусе — Тапас — традиционные испанские закуски, способные заменить полноценный обед или ужин — Гаспачо с клубникой — классический холодный суп немного преобразят: вместо томатной чистой добавят клубнику — Крема каталана — также известный как крем святого Иосифа — испанский десерт, традиционное блюдо каталонской кухни — Сангрия — соберёшь классическую красную сангрию: сухое вино и фрукты. Каждый участник получит электронные рецепты после мастер-класса со всеми деталями процесса. Пожалуйста, не забудь заранее предупредить о своих пищевых ограничения (серьезные аллергии и непереносимости), если ты понимаешь, что данный продукт войдёт в состав блюд.