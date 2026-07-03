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Летний праздник книжного соседства «Округ чтения»

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Летняя программа адресована всем, кому интересно читать текст во всех его проявлениях: исследователям, любителям искусства и городских прогулок, жителям округа. Школа искусств и культурного наследия ЕУСПб запускает 2 сезон «Округа чтения» Дни книжного соседства, когда пространство вокруг Литейного проспекта превращается в живое исследование, а точкой отсчёта становится Европейский университет. В этот раз «Округ чтения» расширяет свои концептуальные рамки — текст покидает страницу. В программе он предстанет в разных формах — участники смогут увидеть, как текст обретает материальность, скрывается в документах, рассеивается в атмосфере города, звучит, проявляется в движениях, маршрутах и жестах людей Литейного округа. В течение двух недель тебя ждут лекции и дискуссии, прогулки и воркшопы, в которых исследовательская оптика университета соединится с жизнью Литейного округа.

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