Лекция посвящена самому смелому архитектурному стилю XX века — ленинградскому конструктивизму. Ты узнаешь о его стремительном расцвете в 1920–30-х годах, о ключевых зданиях и выдающихся архитекторах того времени. А ещё ты узнаешь, почему конструктивизм оказался вытеснен сталинским ампиром, и как сегодня этот стиль переживает второе рождение. Отреставрированные здания становятся арт-пространствами, культурными центрами и общественными площадками, возвращая авангардной архитектуре актуальность и вдохновение для новых поколений. Лектор: Даниил Ведерников — архитектор и экскурсовод. Стоимость участия: 350 рублей + тариф тайм-кафе (4 рубля/мин; в стоимость входят безлимитные чай, кофе, снеки и угощения).