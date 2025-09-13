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Ленинградский конструктивизм: расцвет, забвение, возрождение

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 97

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 1000₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция посвящена самому смелому архитектурному стилю XX века — ленинградскому конструктивизму. Ты узнаешь о его стремительном расцвете в 1920–30-х годах, о ключевых зданиях и выдающихся архитекторах того времени. А ещё ты узнаешь, почему конструктивизм оказался вытеснен сталинским ампиром, и как сегодня этот стиль переживает второе рождение. Отреставрированные здания становятся арт-пространствами, культурными центрами и общественными площадками, возвращая авангардной архитектуре актуальность и вдохновение для новых поколений. Лектор: Даниил Ведерников — архитектор и экскурсовод. Стоимость участия: 350 рублей + тариф тайм-кафе (4 рубля/мин; в стоимость входят безлимитные чай, кофе, снеки и угощения).

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