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Ленинградский фотоандеграунд: история, главное, герои

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 6+

Про событие

Фотоискусство — важнейшая часть ленинградской культуры, в том числе и неофициальной. Как всё начиналось? Что такое ВДК и «Зеркало»? О чём спорили Смелов и Кудряков? Чем велик Тарасевич и как работали рок-фотографы? Узнаешь об этом и многом другом на встрече с Игорем Кузьмичевым, автором телеграм-канала «Здесь был Майк» и книги «Чудаки города Ленинграда». И, конечно, посмотришь прекрасные снимки.

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