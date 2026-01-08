Фотоискусство — важнейшая часть ленинградской культуры, в том числе и неофициальной. Как всё начиналось? Что такое ВДК и «Зеркало»? О чём спорили Смелов и Кудряков? Чем велик Тарасевич и как работали рок-фотографы? Узнаешь об этом и многом другом на встрече с Игорем Кузьмичевым, автором телеграм-канала «Здесь был Майк» и книги «Чудаки города Ленинграда». И, конечно, посмотришь прекрасные снимки.