Тебя ждёт знакомство с контрастами Петербурга: советским кoммунальным бытом в дopеволюционных интeрьeрaх. Этот маршрут подойдет любителям apxитeктуpных дeталей, курьёзных историй и общeния c мeстными житeлями. Более подробно: — Посещение «уплотнённой» барской квартиры. — Одна квартира, три комнаты и три истории. Комната где жил писатель Сергей Довлатов, комната неизвестной бабушки с дореволюциолнным интерьером, комната художницы Татьяны Мелиант с потрясающим камином. — Ещё один роскошный дом с уже бывшей коммуналкой — квартирой архитектора и владельца доходного дома. В его кабинете перед тобой развернётся восстановленный интерьер 19 века: лепнина, майоликовая печь, прекрасная мебель и картины. Обязательно подтверди своё участие в экскурсии, зарегистрировав билеты после покупки. Для этого нужно просто позвонить по телефону или написать в Телеграм-бот в любой день недели с 10:00 до 18:00.