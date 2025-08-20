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Лень — это сигнал, а не диагноз

Бар «Птичья Личность», улица Рубинштейна, 28Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Узнаешь, почему ты: — Гуглишь «как мотивировать себя» вместо работы? — Чистишь зубы 10 минут перед важным звонком? — Готов перемыть весь дом, лишь бы не садиться за проект? Разберёшь на лекции-игре: — Настоящие причины прокрастинации — без мифов о «лени». — Как обмануть мозг и начать действовать. — Поиграешь с психологическими картами — найдёшь свои «стоп-краны» и скрытые ресурсы. Ведущая — психолог Татьяна Карма. Без воды, с юмором и научными фактами. Стоимость? Донат.

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