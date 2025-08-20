Узнаешь, почему ты: — Гуглишь «как мотивировать себя» вместо работы? — Чистишь зубы 10 минут перед важным звонком? — Готов перемыть весь дом, лишь бы не садиться за проект? Разберёшь на лекции-игре: — Настоящие причины прокрастинации — без мифов о «лени». — Как обмануть мозг и начать действовать. — Поиграешь с психологическими картами — найдёшь свои «стоп-краны» и скрытые ресурсы. Ведущая — психолог Татьяна Карма. Без воды, с юмором и научными фактами. Стоимость? Донат.