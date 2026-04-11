Лекция: «В чём смысл жизни и любви?» + просмотр серий «Смешарики»
Esc, 9-я линия Васильевского острова, 2
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. Просмотр «Смешарики» и обсуждение серий с философом Максимилианом Неаполлитанским. Последняя оффлайн коллаборация от Эскейпа.
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