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Лекция в баре «Караваджо: трагикомедия божественной игры»

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция о художнике, почерк которого перевернул общепринятые представления об изобразительном искусстве и сделал его реформатором европейской живописи. Бытует мнение, что великий художник - творец - как бы по определению ещё и святой. Это величайшее заблуждение: у гениев слабости такие же, как и у простых смертных. Караваджо - уж слишком одиозная личность, даже любителям эпатажа от современного искусства будет далеко до бурных жизненных перипетий этого итальянского бога великой красоты. Однако у него сотни последователей, без него не было бы, скажем, Рубенса и Рембрандта такими, какими мы знаем их сегодня. Между тем, всех этих последователей наш герой терпеть не мог настолько, что обзывал их по-всякому, а потом судился; и никогда никого не обучал. Бунтарь и гений — два альтер эго Караваджо. Проведёт лекцию Ингрид Сафронова - историк искусства, арт-медиатор и культуролог. Вход свободный

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