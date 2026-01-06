За потрёпанными фасадами Кожевенной линии Васильевского острова (бывшей промышленной зоны XIX в.) скрываются интересные, необычные достопримечательности города. Особняк Брусницыных в Санкт-Петербурге открывает прекрасное убранство в стиле эклектики. На лекции поговоришь о таинственном «зеркале Дракулы», фильмах современных режиссёров, о том, почему Особняк покинут владельцами в период революции 1917 года, но интерьеры сохранились в нетронутом виде. Обзор архитектурного памятника оставит массу впечатлений на любителей истории, культуры, мистики. Доступны 2 сеанса: в 14:00 и 16:00