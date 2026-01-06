ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Лекция с чаепитием и прогулкой по особняку Брусницыных

Особняк Брусницыных
Кожевенная линия, 27к1

Начало:

Завершение:

4700₽
Возраст 12+

Про событие

За потрёпанными фасадами Кожевенной линии Васильевского острова (бывшей промышленной зоны XIX в.) скрываются интересные, необычные достопримечательности города. Особняк Брусницыных в Санкт-Петербурге открывает прекрасное убранство в стиле эклектики. На лекции поговоришь о таинственном «зеркале Дракулы», фильмах современных режиссёров, о том, почему Особняк покинут владельцами в период революции 1917 года, но интерьеры сохранились в нетронутом виде. Обзор архитектурного памятника оставит массу впечатлений на любителей истории, культуры, мистики. Доступны 2 сеанса: в 14:00 и 16:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста