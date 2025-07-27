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Лекция с чаепитием и экскурсией по особняку. «Феликс и Ирина Юсуповы: любовь, богатство, эмиграция»

Особняк Серебрякова
набережная Кутузова, 22

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Необычное
Еда

Про событие

Лекция с чаепитием, на которой ты проследишь историю рода Юсуповых от казанской правительницы Сююмбике до одиозного Феликса. Лектор расскажет о том, почему это семейство стало богаче Романовых, какими талантами обладали его представители и как они заработали свой внушительный капитал. В деталях подсмотришь за полной перепитий жизнью княжеской четы Феликса и Ирины Юсуповой: от участия в заговоре против Григория Распутина до жизни в эмиграции. Узнаешь про парижскую жизнь уже зрелой пары и их детище: модный дом Irfe, в название которого легли первые буквы имен основателей. До начала лекции тебя ждёт экскурсия по одному из самых изысканных петербургских домов — Особняку Серебрякова, который до наших дней сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. В стоимость билета входит лекция, чаепитие и экскурсия. Экскурсия пройдет до начала лекции и будет поделена на 2 группы — в 14:10 и в 14:35. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Продолжительность всего мероприятия — 2 часа 10 минут.

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