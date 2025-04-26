Ты знал, что Леонардо да Винчи первым предложил идею о том, что Земля менялась из-за долгих геологических процессов? Он внимательно изучал реки и морские приливы, создавая точные карты речных бассейнов. Леонардо исследовал, как вода движется в озёрах и морях, как работают водопады и как волны влияют на берег. В его записных книжках есть много рисунков растений и деревьев, которые растут в Италии. Эти ботанические атласы — настоящие шедевры! Он не только рисовал растения, но и объяснял: — как солнечный свет, вода и сила тяжести влияют на них; — как определить возраст дерева; — почему листья растут на стебле именно так. На лекции ты не только узнаешь интересные факты о Леонардо Да Винчи, но и сможешь попробовать вести дневник, вдохновляясь его методом наблюдений. Лектор: Татьяна Красильникова Ведёт преподавательскую деятельность с 1992 года. За время преподавания прочитала более 1500 лекций по различным темам психологии, философии, философии культуры и другим гуманитарным дисциплинам. Любовь к пространству искусства и метод сравнительного исследования стали основой для создания под её руководством ряда художественных изданий, ставших бестселлерами издательства «Новый Акрополь»: «О любви», «Ангелы», «Молитвы».