Лекция + показ «Восход солнца»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1010₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Одна из первых звуковых кинолент, снятая пионером немецкого киноэкспрессионизма в Голливуде. *Лекцию проведёт киновед и историк кино Мария Шиманская. Английский язык, русские субтитры.
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