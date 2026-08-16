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Лекция + показ «Восход солнца»

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1010₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Одна из первых звуковых кинолент, снятая пионером немецкого киноэкспрессионизма в Голливуде. *Лекцию проведёт киновед и историк кино Мария Шиманская. Английский язык, русские субтитры.

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