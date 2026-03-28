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Лекция + обсуждение «Тени»

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 890₽ до 1100₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Импровизационный джазовый спектакль о взаимоотношениях внутри семьи. *Лекцию и обсуждение проведёт кинокритик, редактор сайта и соцсетей «Сеанса» — Михаил Маздров. О фильме: Фильм рассказывает о борьбе за выживание двух чёрных братьев и их сёстры на «грязных» улицах Манхэттэна. Хью, старший, джазист, приглядывает за Беном и Лилией, причём оба последних могут вполне сойти за белых, что и делают. Более тёмнокожий, чем его младшие брат и сестра, Хью постепенно озлобляется из-за ограниченных возможностей, вызванных цветом его кожи. Его артистические способности и потенциал тратятся зря в забегаловках и стриптиз-клубах, где он вынужден играть на трубе, чтобы заработать хотя бы на пропитание. Тем временем Лилия тусуется с претенциозной арт-богемой Нью-Йорка, развлекается и флиртует напропалую. Она сходится с Тони, молодым белым юношей, и лишается девственности. Однако, когда Тони узнаёт, что Лилиа мулатка, он бросает её. Бен ведёт беззаботную жизнь, торча со своими дружками Томом и Деннисом. Они пьют, гуляют и постоянно попадают в неприятности. Однажды ночью трое друзей ввязываются в жестокую уличную драку... Английский язык, русские субтитры

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