Лекция + обсуждение «По ту сторону разумного сомнения»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 890₽ до 1100₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Издатель и его будущий зять решают разоблачить судебную систему, инсценировав идеальное преступление и подставив невиновного под электрический стул, но когда их хитроумный план срабатывает почти безупречно, выясняется страшная правда — настоящий убийца уже давно держит в руках все карты. *Лекцию и обсуждение проведёт историк и дизайнер журнала «Сеанс» — Дарья Лихачева Английский язык, русские субтитры
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