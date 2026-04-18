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Лекция + обсуждение «По ту сторону разумного сомнения»

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 890₽ до 1100₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Издатель и его будущий зять решают разоблачить судебную систему, инсценировав идеальное преступление и подставив невиновного под электрический стул, но когда их хитроумный план срабатывает почти безупречно, выясняется страшная правда — настоящий убийца уже давно держит в руках все карты. *Лекцию и обсуждение проведёт историк и дизайнер журнала «Сеанс» — Дарья Лихачева Английский язык, русские субтитры

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