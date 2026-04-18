Издатель и его будущий зять решают разоблачить судебную систему, инсценировав идеальное преступление и подставив невиновного под электрический стул, но когда их хитроумный план срабатывает почти безупречно, выясняется страшная правда — настоящий убийца уже давно держит в руках все карты. *Лекцию и обсуждение проведёт историк и дизайнер журнала «Сеанс» — Дарья Лихачева Английский язык, русские субтитры