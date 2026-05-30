Там, где начинается лето и прорастает любовь... Варанаси хранит дыхание Шивы. Город, рождённый союзом созидания и разрушения, дышит туманом и мерцает жёлтыми огнями у священных вод. Здесь явь растворяется в сновидении, а время течёт иначе. Посреди этой зыбкой вечности, начинают прорастать чувства Марка и Светы, постепенно складываясь в их романтическую историю. Гимн спонтанности и попытка замедлить бешеную скорость, с которой мы строим планы и теряем смыслы. Роман Михайлов снимает самый личный фильм, пропитанный давней привязанностью к Индии и памятью о собственной юности. 30 мая открывают лето — долгожданное, обещающее долгие вечера и новые смыслы. Приглашённый спикер откроет показ вступительным словом, а после просмотра останутся для разговора об увиденном. Синопсис: Российская съёмочная группа приезжает в Варанаси для съёмок артхаусного фильма. Атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, о сути кино, о ценностях, которые обычно считаются очевидными не обговариваются. Вскоре съёмочный процесс начинает разваливаться, исполнитель главной роли знакомится с девушкой на улице и решает вместо продолжения съёмок отправиться с ней в другую часть Индии. Программа мероприятия: 18:30 — Сбор гостей 19:00 — Выступление приглашённого спикера 19:30 — Показ фильма Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» 20:50 — Обсуждение картины с приглашённым спикером