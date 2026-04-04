Одиссея Джона Уэйна длиной в пять лет по бескрайним просторам Дикого Запада, в которой бывший солдат Конфедерации, движимый не только любовью, но и всепоглощающей ненавистью к индейцам, ищет свою похищенную племянницу. *Лекцию и обсуждение проведёт кинокритик, редактор сайта и соцсетей «Сеанса» — Михаил Маздров Английский язык, русские субтитры