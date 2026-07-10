На этой встрече ты познакомишься с техникой трафаретной аэрографии и попробуешь себя в роли уличного художника. Сначала поговоришь о самом загадочном представителе стрит-арта — бэнкси, его работах, художественных приёмах и влиянии на современное искусство. Потом перейдёшь к практике: научишься работать с аэрографом, разберёшь основы техники и создашь собственную работу с помощью трафаретов. Все материалы уже включены, специальная подготовка не нужна — мастер-класс подойдёт даже тем, кто никогда раньше не рисовал.