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Лекция-мастер-класс по трафаретной аэрографии

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+

Про событие

На этой встрече ты познакомишься с техникой трафаретной аэрографии и попробуешь себя в роли уличного художника. Сначала поговоришь о самом загадочном представителе стрит-арта — бэнкси, его работах, художественных приёмах и влиянии на современное искусство. Потом перейдёшь к практике: научишься работать с аэрографом, разберёшь основы техники и создашь собственную работу с помощью трафаретов. Все материалы уже включены, специальная подготовка не нужна — мастер-класс подойдёт даже тем, кто никогда раньше не рисовал.

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