Виктор Васнецов: фольклорист, художник, сказочник? Картины Виктора Васнецова знакомы нам с детства — «Алёнушка», «Богатыри», «Ковер-самолёт»… Они смотрят на нас со страниц сборников сказок и былин, но творчество художника куда глубже, чем просто иллюстрации к фольклору. Васнецов — основатель русского стиля, соединяющего исторический жанр, романтизм и символизм. На лекции культуролога и историка Марии Персиановой ты узнаешь: — Васнецова как сына священника и человека сильной веры; — его вклад в русскую религиозную живопись: росписи Владимирского собора; — его архитектурные проекты и театральные декорации; — его младшего брата, Аполлинария Васнецова, посвятившего творчество древней Москве; — дальнего родственника Юрия Васнецова — советского иллюстратора детских книг. В стоимость входит коктейль на выбор. В течение вечера возможно сделать заказ по меню.