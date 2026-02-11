В 1981 году Виктора Цоя впервые показали по телевидению. Но не как музыканта — а как резчика по дереву, делающего фигурки для детских площадок. Через несколько лет он станет голосом целого поколения, а его песни будут петь на стадионах и во дворах спустя десятилетия. Он работал кочегаром в легендарной «Камчатке». Днём — уголь и котлы. Ночью — песни, которые изменят русскую музыку. Именно там собирались музыканты, художники и люди, для которых советская реальность уже стала тесной. При этом сам Цой был совсем не тем «бронзовым памятником», которым его сделали позже. Замкнутый, немногословный, упрямый. Человек, который не любил пафос вокруг себя и избегал интервью. Человек, вокруг которого постоянно были конфликты, слухи, ревность и ощущение надвигающейся катастрофы. Почему его обвиняли в предательстве после переезда в Москву? Из-за чего фанаты устраивали настоящую истерику вокруг группы «Кино»? Почему музыканты говорили, что успех Цоя пугал даже их самих? И правда ли, что после его гибели по стране прошла волна самоубийств среди поклонников? 15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой. Ему было всего 28 лет. Обстоятельства его смерти до сих пор обрастают мифами, теориями и вопросами, на которые так и не появилось окончательного ответа. На лекции поговорят: — как ленинградский парень с азиатской внешностью стал главным рок-символом СССР; — почему «Кино» превратилось в религию для советской молодёжи; — о скрытых конфликтах внутри рок-тусовки Ленинграда; — о женщинах Цоя, любовном треугольнике и личной жизни, о которой старались молчать; — о последних днях музыканта и легендах, появившихся после его смерти; — разберут тексты, в которых оказалось гораздо больше одиночества, страха и внутренней пустоты, чем принято замечать. Почему спустя столько лет люди всё ещё пишут «Цой жив»? Разберут на лекции «Цой: последний герой». Лекцию проведёт Михаил Мешалкин — историк, научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа. В билет входит: — авторский коктейль «Цой» или безалкогольный напиток — лекция в камерной атмосфере (около 1,5 часов)