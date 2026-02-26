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Лекция-коктейль «Секс, искусство и Париж 60-х: от Пикассо до Сержа Генсбура»

Серж, улица Восстания, 19

Начало:

Завершение:

4800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На лекции в богемной атмосфере секретного бара «Серж» ты больше узнаешь об искусстве эпохи сексуальной революции Парижа 1960-х годов. Тебя ждёт путешествие в эпоху бесконечного свободолюбия, «новой волны» французского кино и смелых живописных опытов. В это время гремят имена Сержа Генсбура, Джейн Биркин, Бриджит Бардо, Жана-Поль Сартра и Симоны де Бовуар. Марк Шагал уже настолько известен, что по заказу президента расписывает плафон Гранд Оперы, а Пабло Пикассо живёт в собственном замке и играет в кино самого себя. Также речь пойдёт о таких художниках, как Ив Кляйн, Жан Дюбюффе, Пьер Сулаж и Кристиан Болтански. В стоимость входит сет антипасти и напиток на выбор: коктейль, бокал вина или безалкогольный напиток.

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