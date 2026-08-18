[перенесено] Искусство в кино: от Моне до Вуди Аллена и Хогвартса
Wine and Dine, Петроградская набережная, 8
Начало:
Завершение:
2900₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Лекция-коктейль, на которой ты узнаешь, какие картины Вермеера, Моне, Брейгеля и Ван Гона просочились на киноэкраны и какие смыслы режиссёры хотели подчеркнуть с помощью них. За бокалом вина ты сможешь рассмотреть кадры из фильмов Ларса фон Триера, Андрея Тарковского, Уэса Андерсона и других известных режиссёров, найти в них культовые произведения искусства и разобраться, как они влияют на идеи фильмов и их визуальный язык. Ведущая встречи – Юлия Страйста-Бурлак, искусствовед, специалист по искусству 19 века и искусству повседневности.
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