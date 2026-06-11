От загадочного убийства в поезде до мнимого Великого князя — на лекции-коктейле вспомнишь самые громкие криминальные дела и раскусишь виновников. Начало двадцатого века — время, когда стремительно меняется всё: технологии, люди, страна. Меняются и преступления: они становятся всё более изощрёнными, масштабными и даже вызывающими. Однако сыскная полиция тоже не стоит на месте. Ей на помощь приходят новейшие технологии расследования преступлений: дактилоскопия, антропометрия, фотосъемка. На лекции поговоришь о том, какими были самые каверзные криминальные дела и как их раскрывали сыщики. Тебя ждёт истории лже-Великого князя; многомиллионное ограбление банка, которое находилось под личным контролем императора и история загадочного убийства в поезде, где даже личность убитого представляет для полиции загадку. Лекция будет проходить в винотеке Wine and Dine. Тебе предоставят бокал вина и лёгкую закуску. В 20:00 начнётся лекция Ведущий: Игорь Греков — политолог, автор лекций и экскурсий об эпохе революций.