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Детективные истории: криминал в Российской империи

Wine and Dine, Петроградская набережная, 8

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

От загадочного убийства в поезде до мнимого Великого князя — на лекции-коктейле вспомнишь самые громкие криминальные дела и раскусишь виновников. Начало двадцатого века — время, когда стремительно меняется всё: технологии, люди, страна. Меняются и преступления: они становятся всё более изощрёнными, масштабными и даже вызывающими. Однако сыскная полиция тоже не стоит на месте. Ей на помощь приходят новейшие технологии расследования преступлений: дактилоскопия, антропометрия, фотосъемка. На лекции поговоришь о том, какими были самые каверзные криминальные дела и как их раскрывали сыщики. Тебя ждёт истории лже-Великого князя; многомиллионное ограбление банка, которое находилось под личным контролем императора и история загадочного убийства в поезде, где даже личность убитого представляет для полиции загадку. Лекция будет проходить в винотеке Wine and Dine. Тебе предоставят бокал вина и лёгкую закуску. В 20:00 начнётся лекция Ведущий: Игорь Греков — политолог, автор лекций и экскурсий об эпохе революций.

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