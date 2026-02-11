Встреча в пиано-баре «Вчера и навсегда» — пространстве, вдохновлённом периодом оттепели, советским модернизмом в архитектуре, новой волной в кинематографе и поэзией шестидесятников. В 24 года Иосиф Бродский оказался на скамье подсудимых. На вопрос судьи: «Кто вас признал поэтом?» он ответил: «Никто. А кто меня признал человеком?» Его осудили за «тунеядство» и отправили в северную ссылку — на тяжёлую физическую работу, где он колол дрова и продолжал писать стихи, которые позже узнает весь мир. В день его рождения собираются в литературной гостиной, чтобы увидеть за этим именем не «классика», а человека с судьбой, от которой невозможно оторваться. Поэта, который стал символом Санкт-Петербург и его внутренней свободы. Его не печатали на родине — а через несколько лет он станет профессором в США и будет читать лекции на английском. В 1972 году его вынудили уехать из СССР — и он больше никогда не вернулся. Ему не разрешили проститься с родителями, даже когда они умирали, и эта боль прошла через всю его жизнь и тексты. На вечере: — разберут его путь от самиздата и ссылки — до Нобелевской премии 1987 года; — поговорят о любви, одиночестве и внутренней свободе; — разберут строки, написанные в изгнании, где между строк считывается тоска по дому и невозможность вернуться. Почему его история вдруг так откликается? Разберут на лекции: «Бродский: вчера, сегодня и навсегда». Лекцию проведёт Михаил Мешалкин — историк, научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа. В билет входит: — авторский коктейль «Бродский» или безалкогольный напиток — лекция в камерной атмосфере (около 1,5 часов)