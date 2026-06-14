Карты. Деньги. Два ствола: непридуманные истории из жизни петербургского бомонда
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Лекция общества пьяных краеведов о скромном обаянии и нескромных развлечениях, о балах, светских салонах, майских гуляниях и прогулочном этикете, о шулерах, дуэлях и, конечно, о любви. Узнаешь секреты светских салонов, где за маской этикета скрывались азарт, интриги и запретная любовь. Лектор: Нанико Соколова - историк, краевед, экскурсовод с 15-летним стажем работы.
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