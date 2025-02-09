Проведи воскресное утро в атмосфере особняка XIX века. На лекции, дополненной чаепитием, будут говорить о становлении мировоззрения Сергея Дягилева, о журнале «Мир искусства» и о влиянии Дягилева на современное искусство, моду и хореографию. Событие пройдёт в главном концертном зале Особняка Мясникова. Во время лекции о тебе позаботятся официанты, чтобы ты не отвлекался от рассказа спикера. Тебе предложат тебе лёгкие закуски, свежую выпечку, десерты и горячие напитки на выбор. Спикер: Дарья Борисова — культуролог, гид-переводчик, экскурсовод. Специалист по династии Романовых и истории культуры XIX-XX вв. Автор лекций, экскурсий, нескольких научных публикаций.