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Лекция-чаепитие «Сергей Дягилев. Феномен русского искусства»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

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3500₽
Возраст 16+

Про событие

Проведи воскресное утро в атмосфере особняка XIX века. На лекции, дополненной чаепитием, будут говорить о становлении мировоззрения Сергея Дягилева, о журнале «Мир искусства» и о влиянии Дягилева на современное искусство, моду и хореографию. Событие пройдёт в главном концертном зале Особняка Мясникова. Во время лекции о тебе позаботятся официанты, чтобы ты не отвлекался от рассказа спикера. Тебе предложат тебе лёгкие закуски, свежую выпечку, десерты и горячие напитки на выбор. Спикер: Дарья Борисова — культуролог, гид-переводчик, экскурсовод. Специалист по династии Романовых и истории культуры XIX-XX вв. Автор лекций, экскурсий, нескольких научных публикаций.

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