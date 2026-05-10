Проведи воскресенье в старинном особняке, в самом сердце Петербурга, на лекции-чаепитии, которую посвятят одному из самых красивых синтезов мира искусства — живописи и музыки. Постараются ответить на вопрос: можно ли увидеть музыку и услышать живопись? Событие пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Гости побывают в парадных и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссёра Всеволода Мейерхольда. Лекция будет дополнена чаепитием с лёгкими закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Во время чаепития о тебе позаботятся официанты, чтобы ты не отвлекался от рассказа лектора.