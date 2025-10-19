Лекция-чаепитие. «Белый ангел. Елизавета Федоровна»
Особняк И. Мясникова, улица Восстания, 45
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 16+
Еда
Про событие
Лекция-чаепитие посвящена княгине Елизавете Федоровне и истории её жизни. Лекция-чаепитие пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Ты побываешь в парадных и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссера Всеволода Мейерхольда. Лекция будет дополнена чаепитием с легкими закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Во время чаепития о тебе позаботятся официанты, чтобы ты не отвлекался от рассказа лектора.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи