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Лекция-чаепитие. «Белый ангел. Елизавета Федоровна»

Особняк И. Мясникова, улица Восстания, 45

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Лекция-чаепитие посвящена княгине Елизавете Федоровне и истории её жизни. Лекция-чаепитие пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Ты побываешь в парадных и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссера Всеволода Мейерхольда. Лекция будет дополнена чаепитием с легкими закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Во время чаепития о тебе позаботятся официанты, чтобы ты не отвлекался от рассказа лектора.

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