Лёдъ
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 4200₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
В современном отечественном фолке группа Лёдъ занимает особое место благодаря мощному художественному миру. Она не пересказывает истории, но создаёт их. Не заигрывает со слушателем, но сразу — по-фракийски – берёт его в плен. Лёдъ не просто держит руку на пульсе времени, а вдыхает в него свою магию, источаемую древними барабанами, искусной мелодической живописью и литым слогом.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи