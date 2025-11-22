В современном отечественном фолке группа Лёдъ занимает особое место благодаря мощному художественному миру. Она не пересказывает истории, но создаёт их. Не заигрывает со слушателем, но сразу — по-фракийски – берёт его в плен. Лёдъ не просто держит руку на пульсе времени, а вдыхает в него свою магию, источаемую древними барабанами, искусной мелодической живописью и литым слогом.