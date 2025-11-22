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Лёдъ

Factory №3
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4200₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В современном отечественном фолке группа Лёдъ занимает особое место благодаря мощному художественному миру. Она не пересказывает истории, но создаёт их. Не заигрывает со слушателем, но сразу — по-фракийски – берёт его в плен. Лёдъ не просто держит руку на пульсе времени, а вдыхает в него свою магию, источаемую древними барабанами, искусной мелодической живописью и литым слогом.

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